ВСУ атаковали военнослужащих РФ во время ремонта линии ЗАЭС

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарушили согласованный МАГАТЭ «режим тишины» и атаковали военнослужащих РФ во время ремонта линии Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции.

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Уточняется, что при проведении инженерных работ в районе опоры №20 линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ «Днепровская» украинский беспилотник «осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Минобороны РФ».

«В результате ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медпомощь», - говорится в сообщении.

На ЗАЭС отметили, что данный инцидент является грубым нарушением предоставленных Киевом гарантий безопасности проведения работ.

Ранее в МАГАТЭ заявили о вступлении в силу локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС, введённого для критически важного ремонта ЛЭП для предотвращения угрозы ядерной аварии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапорожьеВСУАтакаМАГАТЭАЭС

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