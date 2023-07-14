Запашный: облитый водой в цирке зритель довольный ушел с билетами на новое шоу
Зритель, которого по ошибке облили водой в Московском цирке во время репетиции, вернулся домой счастливым. Об этом заявил гендиректор цирка Эдгард Запашный, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, сотрудника, который случайно перепутал шланги увольнять никто не собирается.
Запашный подчеркнул, что пострадавший зритель никаких претензий к цирку не предъявил.
«Человек довольным вернулся домой с подаренными ему билетами на шоу», — добавил гендиректор цирка.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН рассказал, как ужесточаются правила для цирков и зоопарков.
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