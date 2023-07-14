Запашный: облитый водой в цирке зритель довольный ушел с билетами на новое шоу

По его словам, сотрудника, который случайно перепутал шланги увольнять никто не собирается.

Запашный подчеркнул, что пострадавший зритель никаких претензий к цирку не предъявил.

«Человек довольным вернулся домой с подаренными ему билетами на шоу», — добавил гендиректор цирка.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН рассказал, как ужесточаются правила для цирков и зоопарков.

