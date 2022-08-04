Занятой человек: Депутат Белоусов прогулял приговор о крупной взятке и объявлен в розыск
Парламентарий Вадим Белоусов приговорен к 10 годам колонии строго режима за взятку в размере 3,2 миллиарда рублей. Местонахождение слуги народа неизвестно.
Московский городской суд 3 августа вынес приговор по резонансному делу о хищении 3,2 миллиардов рублей на ремонте дорог. Громкая история с самой крупной взяткой в истории России, закрутившаяся еще в 2017 году, накануне получила неожиданный поворот – депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Вадим Белоусов не пришел на оглашение собственного приговора.
Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, адвокат подсудимого пояснил причину отсутствия «занятостью и ранее запланированными рабочими встречами». Суд счел доводы защиты несостоятельными и ждать свободное окошко в плотном графике народного избранника не стал.
Итог: Белоусов приговорен к 10 годам колонии строго режима, штрафу в размере 500 миллионов рублей, а также лишен всех званий и регалий, в числе которых медаль «За заслуги перед Отечеством II степени».
Не откладывая в долгий ящик суд следом вынес постановление и об объявлении депутата в розыск.
Есть еще один интересный момент – статус неприкосновенности. В коррупционный переплет, по версии следствия, Белоусов попал в период с 2011 по 2014 годы. Тогда он занимал кресло депутата челябинского заксобрания, а затем был избран в Госдуму от партии «Единая Россия» (в СРЗП перешел в 2016 году, - прим. НСН). В 2018 году по запросу Генпрокуратуры парламент лишает его неприкосновенности. В 2021 году проблемы с законом не мешают ему избраться вновь в нижнюю палату парламента, правда, в этом созыве вопрос о статусе неприкосновенности Белоусов никто не рассматривал. Теперь эту казуистику активно используют эсеры.
«Да, неприкосновенность с Белоусова была снята еще в конце 2018 года. Однако дело было передано в суд без согласия Госдумы. А это прямое нарушение федерального закона «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы ФС РФ». Напомню, что, согласно статье 5 этого закона, уголовное дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Федерального собрания РФ. Здесь же этого сделано не было», - цитирует бессменного лидера СРЗП Сергея Миронова ТАСС.
Больше всего Миронова возмущает «несправедливое отношение правоохранительных органов к этому делу». Политик апеллирует к статусу неприкосновенности своего однопартийца и вообще ставит под сомнение обвинения в адрес Белоусова.
«Это предполагает обязательность представления Генпрокуратуры РФ к Госдуме о лишении Белоусова депутатской неприкосновенности и соответствующего согласия Думы. Этого тоже сделано не было. Допущенные уголовно-процессуальные нарушения ставят под сомнение обоснованность обвинений в адрес Белоусова», - сказал Миронов.
Сам Вадим Белоусов вину не признал.
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