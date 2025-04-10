Зампред СПЧ призвала убрать выставленное на площади в Чечне тело подростка

Выставление на всеобщее обозрение тела подростка, подозреваемого в нападении на пост ДПС в Чечне, недопустимо. Об этом заявила заместитель председателя Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

Она отметила, что подросток совершил недопустимое преступление, но и взрослые, делая подобное с телом убитого, совершают недопустимое. Он уже понес наказание за свое преступление, считает зампред СПЧ. Киркора в беседе с РБК призвала прекратить «это действо», не терять человеческое достоинство и напомнила, что в Уголовном кодексе есть ответственность за надругательство над телами умерших.