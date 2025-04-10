Зампред СПЧ призвала убрать выставленное на площади в Чечне тело подростка

Выставление на всеобщее обозрение тела подростка, подозреваемого в нападении на пост ДПС в Чечне, недопустимо. Об этом заявила заместитель председателя Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

Она отметила, что подросток совершил недопустимое преступление, но и взрослые, делая подобное с телом убитого, совершают недопустимое. Он уже понес наказание за свое преступление, считает зампред СПЧ. Киркора в беседе с РБК призвала прекратить «это действо», не терять человеческое достоинство и напомнила, что в Уголовном кодексе есть ответственность за надругательство над телами умерших.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отказался комментировать видео с телом подростка на площади, назвав источники этой информации не заслуживающими доверия.

В телеграм-каналах сегодня появились видео, снятые на площади в чеченском городе Ачхой-Мартан. На них видно тело юноши, лежащее на площади возле здания администрации Ачхой-Мартановского муниципального района. По данным каналов, это тело 17-летнего подростка, напавшего 7 апреля на пост ДПС. Один сотрудник ДПС погиб, еще один получил ранение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что нападение в Ачхой-Мартане было организовано гражданином Украины, который, по его словам, координировал действия нападавших.

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ФОТО: НСН
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