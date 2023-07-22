Зампостпреда РФ при ООН Полянский: поставленные США кассетные боеприпасы убивают журналистов
Зампостпреда РФ при ООН Полянский отреагировал на новости о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
По его словам, поставленные США кассетные боеприпасы убивают журналистов, а Соединенные Штаты переступают все моральные «красные линии».
Накануне в Минобороны России сообщили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что СЖР готов оказать помощь семье погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, передает «Радиоточка НСН».
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