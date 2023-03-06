СМИ: В Домодедово задержали мужчину в камуфляже и с гранатой

Мужчину в камуфляже и предположительно с гранатой «Ф-1» задержали в Домодедово, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Задержан подозреваемый в отправлении коробки со взрывчаткой жительнице Троицка

По информации агентства, на месте работают саперы. Пока неизвестно, опасна ли обнаруженная граната. В районе задержания предполагаемого преступника ограничили автомобильное движение.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Нижневартовске местного жителя, который подозревается в подготовке диверсии на железной дороге,

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ГранатаМосковская ОбластьЗадержание
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