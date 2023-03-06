СМИ: В Домодедово задержали мужчину в камуфляже и с гранатой
6 марта 202314:54
Мужчину в камуфляже и предположительно с гранатой «Ф-1» задержали в Домодедово, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По информации агентства, на месте работают саперы. Пока неизвестно, опасна ли обнаруженная граната. В районе задержания предполагаемого преступника ограничили автомобильное движение.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Нижневартовске местного жителя, который подозревается в подготовке диверсии на железной дороге,
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6 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru