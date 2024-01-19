Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали за взятку в 150 млн рублей
Суд арестовал замминистра здравоохранения Подмосковья Александра Захарова, подозреваемого в получении взятки в размере 150 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали чиновника, ответственного за капремонт и техническое обслуживание зданий учреждения здравоохранения, 16 января 2024 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.
Отмечается, что в тот же день Захарова уволили по собственному желанию, его личные данные и портрет исчезли с сайта Минздрава Московской области.
Захарова уже судили в 2013 году за дачу взятки, однако сейчас приговора по этому делу в базах данных нет.
Центральный суд города Челябинска приговорил экс-главу областного управления Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, задержанного в июле 2021 года, к 16 годам лишения свободы и оштрафовал его на 400 млн рублей за взятку в размере 26,7 млн рублей.
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