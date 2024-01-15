Челябинского экс-замминистра Бахаева отправили в колонию за коррупцию
Суд в Челябинске признал бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева виновным в получение взятки, сообщает Ura.ru.
По решению суда экс-чиновник получил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Отмечается, что сообщника Бахаева, экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова также признали виновным, однако ему назначили условный срок - шесть лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года.
Ранее прокурор попросил суд назначить 16 лет колонии строгого режима управляющему регионального отделения Пенсионного фонда России Челябинской области Виктору Чернобровину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru