Замминистра МЧС рассказал о недопуске спасателей на усиление к горевшему SSJ100 в Шереметьеве
Дополнительные расчеты МЧС не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании "Аэрофлот", потому что была «закрыта полоса», заявил замминистра МЧС Павел Барышев. Об этом сообщает РИА Новости.
Подразделения сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, потому как были на месте, но спасателей на усиление уже не пустили, отметил Барышев.
Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал в эфире НСН, чего ожидать от отчета МАК об авиакатастрофе с «Суперджетом».
«Не думаю, что МАК будет скрывать какие-то причины трагедии. Сейчас действия МАК контролирует европейское агентство, которое также сертифицировало «Суперджет». Европейские партнеры совсем не заинтересованы в том, чтобы что-то скрывать, особенно с учетом наших непростых политических взаимоотношений. Защищать наш авиапром они не намерены. В Европе во главу угла ставится не защита корпоративных интересов, а безопасность. «Суперджет» - единственный наш гражданский самолет, который сертифицирован на Западе. Были огромные деньги потрачены на его доработку по европейским сертификатам. И я со стороны европейцев пока не слышал никаких заявлений о том, что у самолета есть какие-то недоработки. Наличие европейцев в расследовании обнадеживает в том, что победят не ведомственные интересы, а безопасность», - заявил авиаэксперт.
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