Замминистра МЧС рассказал о недопуске спасателей на усиление к горевшему SSJ100 в Шереметьеве

Дополнительные расчеты МЧС не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании "Аэрофлот", потому что была «закрыта полоса», заявил замминистра МЧС Павел Барышев. Об этом сообщает РИА Новости.

Подразделения сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, потому как были на месте, но спасателей на усиление уже не пустили, отметил Барышев.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал в эфире НСН, чего ожидать от отчета МАК об авиакатастрофе с «Суперджетом».