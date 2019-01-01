Авиаэксперт: МАК не назовет виновных в катастрофе «Суперджета»

«Речь не идет о публикации окончательного отчета по расследованию. Как правило, такой документ готовится не менее года. А предварительный отчет может быть подготовлен гораздо быстрее, в течение месяца. Для подготовки предварительного отчета уже было собрано достаточно материалов, чтобы сделать все необходимые выводы по тому объему работ, который был проведен. Думаю, там будет достаточно фактуры, чтобы сделать необходимый набор заявлений относительно картины происшествия. При этом важно понимать, что Межгосударственный авиационный комитет, публикуя свои отчеты, не называет виновных. Он в этих документах лишь вскрывает картину происшедшего. Расследование авиапроисшествия также идет в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой, расследование проводят специалисты Следственного комитета. Именно к ним можно обращать вопрос, кого следствие будет считать виновным и какие материалы в будущем направят в суд», - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе эксперт МАК Владимир Кофман заявил, что трагедия произошла «из-за грубых приземлений». В свою очередь, Росавиация приоритетной версией произошедшего назвала «человеческий фактор».

