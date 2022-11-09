Один из главарей «Айдара»* признал вину на суде в Ростове-на-Дону

Мурыгу подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. По словам самого Мурыги, это произошло в марте 2015 года. Соответствующий приказ членам батальона отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко.

Изначально Мурыга был назначен на должность рядового состава, но затем занял должность заместителя командира подразделения батальона «Айдар» в Лисичанске. В обязанности мужчины входил контроль за выполнением членами батальона указаний руководства. Как отметил источник, после перехода «Айдара» в структуру сухопутных войск ВСУ мужчина не заявил о выходе из батальона и не сдал оружие. Мурыгу задержали в апреле при попытке въехать в Россию в качестве беженца.

Как ранее сообщал телеграм-канал «Радиоточка НСН» , мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ». Мурыгу арестовал Ленинский районный суд до 10 октября 2022 года.

Следующее заседание суда состоится 22 ноября в 10:00. Представитель обвинения сообщил, что на следующем заседании будет организована явка свидетелей.

