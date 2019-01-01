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Замглавы ПФР признал вину в преступлении и подал в отставку
11 июля23:20
Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель главы Пенсионного Фонда России Алексей Иванов содержится в двухместной камере в ИВС Северо-Восточного административного округа, сообщил Интерфаксу ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Иванов признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста замглавы ПФР.