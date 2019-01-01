Пенсионное задержание. Замглавы ПФР поймали на взятке
Стали известны некоторые подробности задержания заместителя председателя правления Пенсионного фонда России.
Заместителя главы Пенсонного фонда России Алексея Иванова задержали сотрудники ФСБ 10 июля, а двумя днями ранее по его делу прошли обыски по нескольким адресам, в частности, в двух IT-компаниях. Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств, а также в причастности к получению взятки, - передает «Интерфакс». По сведениям агентства, речь может идти о внедрении электронных сервисов в работу Пенсионного фонда. На эту программу было выделено более 1 млрд рублей, - напоминает агентство. Алексей Иванов с 2016 по 2017 годы занимал пост советника председателя правления Пенсионного фонда. А в апреле 2017 был назначен заместителем председателя правления. В сферу его ответственности входили вопросы информационных технологий и безопасности, телекоммуникаций, персонифицированного учета.
Без санкции начальника противоправная деятельность заместителя невозможна – уверенность в этом высказал в эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. К самому главе Пенсионного фонда вопросы тоже могут появиться, - считает собеседник агентства.
«Сам глава ПФР Дроздов, на мой взгляд, слишком давно сидит, уже нужно подумать о его замене. Я никогда не верил в историю, когда ближайшие замы втихаря занимаются противоправной деятельностью. Они происходят обычно во взаимодействии. Молчаливое согласие. В советское время была такая формулировка, когда начальника наказывали за действия подчиненного, говорили так – он потерял контроль над своими подчиненными».
Обоснованность затрат на деятельность Пенсионного фонда обсуждается уже не первый год, - напомнил Кирилл Кабанов. – И расходование средств на эти цели происходит явно не без нарушений, - добавил он.
«Как только туда пришел Дроздов, через год я лично ему задавал вопросы на комиссии в Государственной Думе. Я задавал вопрос по необоснованно завышенным тратам на строительство зданий в регионах и в целом на обеспечение Пенсионного фонда. Сейчас эту историю подняли на встрече с президентом, значит можно считать, что это какая-то реакция. Понятно, что это взятки, потому что идет огромное количество государственного заказа. Это неудивительно».
Кремль в курсе задержания замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова, однако не считает необходимым комментировать эти сообщения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока не ясна суть предъявленных обвинений.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей