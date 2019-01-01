Пенсионное задержание. Замглавы ПФР поймали на взятке

Заместителя главы Пенсонного фонда России Алексея Иванова задержали сотрудники ФСБ 10 июля, а двумя днями ранее по его делу прошли обыски по нескольким адресам, в частности, в двух IT-компаниях. Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств, а также в причастности к получению взятки, - передает «Интерфакс». По сведениям агентства, речь может идти о внедрении электронных сервисов в работу Пенсионного фонда. На эту программу было выделено более 1 млрд рублей, - напоминает агентство. Алексей Иванов с 2016 по 2017 годы занимал пост советника председателя правления Пенсионного фонда. А в апреле 2017 был назначен заместителем председателя правления. В сферу его ответственности входили вопросы информационных технологий и безопасности, телекоммуникаций, персонифицированного учета.

Без санкции начальника противоправная деятельность заместителя невозможна – уверенность в этом высказал в эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. К самому главе Пенсионного фонда вопросы тоже могут появиться, - считает собеседник агентства.