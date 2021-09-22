Замглавы МВД Украины: по машине Шефира стреляли венгерскими патронами
Машину помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли патронами, которые были произведены в Венгрии. Об этом рассказал заместитель главы МВД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
По словам замминистра, такие боеприпасы не распространены на территории страны. Енин пояснил, что патроны калибра 7,62 являются специализированными, они «не производятся и почти не использовались в Украине».
Енин заявил, что правоохранители будут устанавливать возможные временные рамки ввоза патронов, а также будут уточнять их производителя. «Не исключаем контрабандный путь попадания их в Украину», - отметил Енин.
Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский назвал предполагаемую причину покушения на первого помощника украинского президента.
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