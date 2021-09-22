«Убить». В МВД Украины назвали цель покушения на помощника Зеленского

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что лица, устроившие покушение на первого помощника украинского президента, хотели убить Сергея Шефира, сообщает ТАСС.

«Не запугать, а именно убить первого помощника президента Украины», - подчеркнул он.

По словам главы украинского МВД, в настоящее время изучаются все версии и говорить о том, что к инциденту причастны российские спецслужбы, пока преждевременно.

Ранее в МВД Украины рассказали, что около 10 утра в селе Лесники Киевской области был обстрелян автомобиль Шефира. Водитель был ранен, помощник президента не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram заявил, что покушение на его помощника является проявлением слабости, на что он намерен дать «сильный ответ».

