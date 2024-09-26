Замглавы Агентства по регулированию цен и тарифов заключили под стражу в Ульяновске

Отмечается, что Ципровского задержали на рабочем месте. Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении его под стражу.

Кроме того, подписку о невыезде получил экс-глава агентства Сергей Курбатов, также под конвоем в Ульяновск из Москвы доставили экс-эксперта организации Анну Корестелеву, сейчас она находится под домашним арестом.

Ранее суд в Озерске (Челябинская область) назначил экс-главе структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» Сергею Похлебаеву наказание в виде 6 лет и 5 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей за мошенничество.

