Бывший топ-менеджер получил 6 лет колонии за мошенничество
Суд в Озерске (Челябинская область) назначил экс-главе структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» Сергею Похлебаеву наказание в виде 6 лет и 5 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Судом установлено, что Похлебаев совершал преступления в 2020-2022 годах. Его признали виновным в хищении свыше десяти миллионов рублей путем предоставления поддельных документов в подтверждение номинально закупленных для нужд предприятия товаров.
Впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ.
Ранее правоохранительные органы задержали двоих жителей Сочи за незаконную продажу чужого жилья, в результате которой преступники незаконно обогатились почти на 11 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru