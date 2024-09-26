Бывший топ-менеджер получил 6 лет колонии за мошенничество

Судом установлено, что Похлебаев совершал преступления в 2020-2022 годах. Его признали виновным в хищении свыше десяти миллионов рублей путем предоставления поддельных документов в подтверждение номинально закупленных для нужд предприятия товаров.

Впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее правоохранительные органы задержали двоих жителей Сочи за незаконную продажу чужого жилья, в результате которой преступники незаконно обогатились почти на 11 млн рублей.

