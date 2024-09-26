Бывший топ-менеджер получил 6 лет колонии за мошенничество

Суд в Озерске (Челябинская область) назначил экс-главе структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» Сергею Похлебаеву наказание в виде 6 лет и 5 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Судом установлено, что Похлебаев совершал преступления в 2020-2022 годах. Его признали виновным в хищении свыше десяти миллионов рублей путем предоставления поддельных документов в подтверждение номинально закупленных для нужд предприятия товаров.

Впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее правоохранительные органы задержали двоих жителей Сочи за незаконную продажу чужого жилья, в результате которой преступники незаконно обогатились почти на 11 млн рублей.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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