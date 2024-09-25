Замминистра спорта Ростовской области задержали по подозрению в коррупции
Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что Гадарову подозревают в коррупционном преступлении.
По данным Telegram-канала «Don Mash» она получила взятку на сумму 80 тысяч рублей. Указывается, что с сентября по декабрь прошлого года замминистра получала деньги от мужа начальницы компании, которая хотела выиграть контракт от министерства.
Ранее следственные органы задержали мэра города Долгопрудного Владислава Юдина. Градоначальника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».
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