Замминистра спорта Ростовской области задержали по подозрению в коррупции

Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что Гадарову подозревают в коррупционном преступлении.

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По данным Telegram-канала «Don Mash» она получила взятку на сумму 80 тысяч рублей. Указывается, что с сентября по декабрь прошлого года замминистра получала деньги от мужа начальницы компании, которая хотела выиграть контракт от министерства.

Ранее следственные органы задержали мэра города Долгопрудного Владислава Юдина. Градоначальника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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