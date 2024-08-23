«Замалчивание и коррупция»: Правозащитник Мельников обвинил ФСИН в бунте заключенных

К очередному бунту заключенных в колонии Волгоградской области привели растущие безнаказанность и непрозрачность системы ФСИН, а также отсутствие независимых правозащитников, которые могли бы честно сообщать в прокуратуру о нарушениях и активности радикальных ячеек. Об этом НСН заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В пятницу, 23 августа, ФСИН сообщила, что заключенные колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. По данным Telegram-канала Mash, как минимум двое сотрудников ФСИН были убито. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мельников заявил, что систему ФСИН необходимо сделать более открытой.