«Замалчивание и коррупция»: Правозащитник Мельников обвинил ФСИН в бунте заключенных

«Восстания» заключенных будут продолжаться, если не поменять руководство и структуру ФСИН, заявил НСН Иван Мельников.

К очередному бунту заключенных в колонии Волгоградской области привели растущие безнаказанность и непрозрачность системы ФСИН, а также отсутствие независимых правозащитников, которые могли бы честно сообщать в прокуратуру о нарушениях и активности радикальных ячеек. Об этом НСН заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В пятницу, 23 августа, ФСИН сообщила, что заключенные колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. По данным Telegram-канала Mash, как минимум двое сотрудников ФСИН были убито. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мельников заявил, что систему ФСИН необходимо сделать более открытой.

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«Количество подобных происшествий будет увеличиваться, если не сделать систему ФСИН, во-первых, более открытой и прозрачной, во-вторых, не снизить возможности для коррупционных действий. Заключенные становятся более обозленными, они могут проносить в колонию противоправные предметы, холодное оружие, естественно, не бесплатно, у них есть там мобильная связь. Если говорить про радикальные анклавы, то это отдельная печальная история. Сотрудники этой колонии допустили, чтобы эти люди собирались вместе. К сожалению, система региональных ФСИН в плане формирования общественных наблюдательных комиссий нарушена. Через Общественную палату в общественную комиссию наблюдательных регионов заходят только лояльные правозащитники, которые говорят «что надо». Это одна из причин. Если бы там были независимые правозащитники, то они могли бы заявлять о радикальных ячейках в прокуратуру региона, чтобы службы по борьбе с терроризмом могли принять меры», - заявил он.

Мельников призвал руководство законодательных органов и правозащитников вместе обсудить тему противостояния распространению ваххабитской идеологии в тюрьмах.

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«Более того, пресс-служба ФСИН РФ пытается последнее время вмешиваться в публикации СМИ. Безбоязненность и мысли о том, что можно «откупиться», что «все сойдет с рук», являются причинами того, почему такие радикальные ячейки увеличиваются. Я призываю руководство законодательных органов власти и правозащитников собрать круглый стол по теме «как остановить бунты и распространение ваххабитской идеологии в тюрьмах». Иначе таких случаев может стать еще больше. Прокуратура регулярно вносит ФСИН представления, я на них реакции не вижу. Значит, в руководстве ФСИН должны быть изменения. Надо и социализацию заключенных улучшать, и зарплаты сотрудникам ФСИН повышать, чтобы исключить низовой уровень коррупции», - подытожил собеседник НСН.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент России Владимир Путин начал оперативное заседание Совета безопасности с вопроса о захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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