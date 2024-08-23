«Замалчивание и коррупция»: Правозащитник Мельников обвинил ФСИН в бунте заключенных
«Восстания» заключенных будут продолжаться, если не поменять руководство и структуру ФСИН, заявил НСН Иван Мельников.
К очередному бунту заключенных в колонии Волгоградской области привели растущие безнаказанность и непрозрачность системы ФСИН, а также отсутствие независимых правозащитников, которые могли бы честно сообщать в прокуратуру о нарушениях и активности радикальных ячеек. Об этом НСН заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
В пятницу, 23 августа, ФСИН сообщила, что заключенные колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. По данным Telegram-канала Mash, как минимум двое сотрудников ФСИН были убито. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мельников заявил, что систему ФСИН необходимо сделать более открытой.
«Количество подобных происшествий будет увеличиваться, если не сделать систему ФСИН, во-первых, более открытой и прозрачной, во-вторых, не снизить возможности для коррупционных действий. Заключенные становятся более обозленными, они могут проносить в колонию противоправные предметы, холодное оружие, естественно, не бесплатно, у них есть там мобильная связь. Если говорить про радикальные анклавы, то это отдельная печальная история. Сотрудники этой колонии допустили, чтобы эти люди собирались вместе. К сожалению, система региональных ФСИН в плане формирования общественных наблюдательных комиссий нарушена. Через Общественную палату в общественную комиссию наблюдательных регионов заходят только лояльные правозащитники, которые говорят «что надо». Это одна из причин. Если бы там были независимые правозащитники, то они могли бы заявлять о радикальных ячейках в прокуратуру региона, чтобы службы по борьбе с терроризмом могли принять меры», - заявил он.
Мельников призвал руководство законодательных органов и правозащитников вместе обсудить тему противостояния распространению ваххабитской идеологии в тюрьмах.
«Более того, пресс-служба ФСИН РФ пытается последнее время вмешиваться в публикации СМИ. Безбоязненность и мысли о том, что можно «откупиться», что «все сойдет с рук», являются причинами того, почему такие радикальные ячейки увеличиваются. Я призываю руководство законодательных органов власти и правозащитников собрать круглый стол по теме «как остановить бунты и распространение ваххабитской идеологии в тюрьмах». Иначе таких случаев может стать еще больше. Прокуратура регулярно вносит ФСИН представления, я на них реакции не вижу. Значит, в руководстве ФСИН должны быть изменения. Надо и социализацию заключенных улучшать, и зарплаты сотрудникам ФСИН повышать, чтобы исключить низовой уровень коррупции», - подытожил собеседник НСН.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент России Владимир Путин начал оперативное заседание Совета безопасности с вопроса о захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru