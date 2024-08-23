Жена раненого сотрудника колонии под Волгоградом рассказала о его состоянии

По её словам, с мужем всё в порядке, у него легкое ранение.

«Единственное — у него порезано ухо. Наверное, смог сбежать, спастись», — заявила жена Маврина.

Она уточнила, что на протяжении трех лет работы супруга в ИК-19, никаких опасных конфликтов в колонии не было. Кроме того, женщина подтвердила информацию об освобождении другого сотрудника ИК-19 Романа Пономарёва, а также начальника колонии Андрея Девятова.

Ранее стало известно, что заключенные захватили сотрудников ФСИН в колонии под Волгоградом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



