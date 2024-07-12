Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что комиссия закончила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1. По ее результатам были уволены четыре сотрудника и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО.