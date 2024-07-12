Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО
Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что комиссия закончила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1. По ее результатам были уволены четыре сотрудника и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО.
Указывается, что материалы по выявленным нарушениям направили в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ для дачи правовой оценки. Добавляется, что в ростовский ГУФСИН направили группу наиболее опытных сотрудников ФСИН России.
Ранее, 16 июня, в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. При этом Telegram-канал «Baza» сообщил, что один из захвативших заложников выжил и находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением головы, передает «Радиоточка НСН».
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