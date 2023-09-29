Заключенный предстанет перед судом за нацистскую татуировку на Кузбассе

Сообщается, что в ходе отбытия наказания в одной из кузбасских исправительных колоний в июне 2023 года фигурант продемонстрировал символику экстремистских организаций, запрещенных в России, и нацистские татуировки. Уголовное дело возбудили после того, как об этом стало известно сотрудникам центра по противодействию экстремизму.

Отмечается, что заключенный признал вину и сотрудничал со следствием.

Ранее московские правоохранители задержали YouTube-блогера за татуировки с символикой «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

