Захватившего заложников в СИЗО исламиста приговорили к 20 годам колонии

Захвативший заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев проведет в колонии 20 лет. Соответствующий приговор вынес Южный окружной военный суд. Осужденного признали виновным в участии в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Штурм и ликвидация: В Ростове-на-Дону освободили двух заложников в СИЗО-1

Гособвинение требовало приговорить Гандалоева к 22 годам колонии.

Судом установлено, что Гандалоев решил вступить в террористическую организацию в Астрахани не позднее января 2023 года. Он приобрел компоненты для изготовления взрывчатки, после чего направился в Ингушетию, где принес присягу ИГ, и изготовил взрывное устройство для дальнейшего использования.

Кроме того, Гандалоев захватил заложников в ростовском СИЗО 16 июня. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал по этому делу Гандалоеву меру пресечения помещения под стражу до 15 августа.

Ранее трех исламистов, задержанных за подготовку теракта в Черкесске, осудили на 18,5 года заключения каждого.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗаложникиПриговорСудИсламское Государство

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