Захватившего заложников в СИЗО исламиста приговорили к 20 годам колонии

Гособвинение требовало приговорить Гандалоева к 22 годам колонии.

Судом установлено, что Гандалоев решил вступить в террористическую организацию в Астрахани не позднее января 2023 года. Он приобрел компоненты для изготовления взрывчатки, после чего направился в Ингушетию, где принес присягу ИГ, и изготовил взрывное устройство для дальнейшего использования.

Кроме того, Гандалоев захватил заложников в ростовском СИЗО 16 июня. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал по этому делу Гандалоеву меру пресечения помещения под стражу до 15 августа.

Ранее трех исламистов, задержанных за подготовку теракта в Черкесске, осудили на 18,5 года заключения каждого.

