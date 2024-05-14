Готовившим теракт в Черкесске сторонникам ИГ дали по 18,5 года тюрьмы
Трех исламистов, задержанных за подготовку теракта в Черкесске, осудили на 18,5 года заключения каждого. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленники готовили теракт на территории Карачаево-Черкесии с использованием самодельных взрывных устройств. Как установили правоохранители, фигуранты через Telegram установили контакты с боевиками в Сирии, прибыли в Черкесск по их указанию и начали подготовку атаки на одно из административных зданий. В процессе сборки СВУ злоумышленников задержали, пишет RT.
«За подготовку к теракту, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористического организации, незаконный оборот взрывчатых веществ каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы», — отметили в ФСБ.
Фигуранты будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вынес Южный окружной военный суд, решение вступило в законную силу.
В апреле 2022 года стало известно о задержании трех сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые готовили теракт в Черкесске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru