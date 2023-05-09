Захоронение советских воинов осквернили в Австрии

Российское посольство в Вене заявило, что вандалами было осквернено советское воинское захоронение в земле Нижняя Австрия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВандализмРоссийское ПосольствоАвстрия

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