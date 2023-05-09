Агрессивная толпа не дала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве

Российскому послу в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, агрессивно настроенная толпа преградила дорогу дипломату, требуя, чтобы Андреев снял с пиджака георгиевскую ленту. Послу не удалось возложить венок, дипломат покинул мемориал.

Андреев не пострадал, пишет RT. Позже в беседе с РИА Новости посол назвал инцидент безобразием и подчеркнул, что случившееся — нарушение общественного порядка.

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ФОТО: РИА Новости
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