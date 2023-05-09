Агрессивная толпа не дала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве

По данным агентства, агрессивно настроенная толпа преградила дорогу дипломату, требуя, чтобы Андреев снял с пиджака георгиевскую ленту. Послу не удалось возложить венок, дипломат покинул мемориал.

Андреев не пострадал, пишет RT. Позже в беседе с РИА Новости посол назвал инцидент безобразием и подчеркнул, что случившееся — нарушение общественного порядка.

