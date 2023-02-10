«Приказ на уничтожение»: Самолет-разведчик США контролировал подрыв «Северного потока»

В деле о подрыве «Северных потоков» появляются новые детали, которые все больше компрометируют Соединенные Штаты. Накануне стало известно, что за последствиями взрыва на газопроводе «Северный поток» ранним утром 26 сентября наблюдал американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, это следует из данных Flightradar24.

Ранее американский журналист - расследователь Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя.

При этом уточняется, что в архиве полетов на Flightradar24 нет данных о норвежском самолете, который мог сбросить буй. Вероятно, полет выполнялся с выключенным ответчиком. А вот трек полета P-8A Poseidon на ресурсе сохранился – самолет прибыл в район происшествия через час после взрыва. По данным ресурса, Poseidon прилетел из Атлантики, дополнительно заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.