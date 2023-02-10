«Приказ на уничтожение»: Самолет-разведчик США контролировал подрыв «Северного потока»
Американский самолет P-8A Poseidon прилетел на место событий спустя час после подрыва газопровода. США продолжают отрицать свою причастность, Германия молчит, Россия расследует.
В деле о подрыве «Северных потоков» появляются новые детали, которые все больше компрометируют Соединенные Штаты. Накануне стало известно, что за последствиями взрыва на газопроводе «Северный поток» ранним утром 26 сентября наблюдал американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, это следует из данных Flightradar24.
Ранее американский журналист - расследователь Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя.
При этом уточняется, что в архиве полетов на Flightradar24 нет данных о норвежском самолете, который мог сбросить буй. Вероятно, полет выполнялся с выключенным ответчиком. А вот трек полета P-8A Poseidon на ресурсе сохранился – самолет прибыл в район происшествия через час после взрыва. По данным ресурса, Poseidon прилетел из Атлантики, дополнительно заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.
Специалисты отмечают, что новые данные подтверждают версию расследования Херша. Так, военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что американский самолет в тот полет провел мониторинг района на предмет наличия в нем каких-либо кораблей и подлодок, которые могли стать свидетелями случившегося.
«Учитывая, что маршрут полета американского P-8A Poseidon был рассчитан с дозаправкой над Польшей и требовалась синхронизация всех этих моментов, можно утверждать, что его прибытие в назначенное время, сразу же после совершения теракта, говорит о запланированном заранее полете», - приводит его слова РИА Новости.
При этом в Вашингтоне продолжают отрицать свою причастность к громкому взрыву. Отрицание американскими властями причастности к терактам на «Северных потоках» заслуживает доверия, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Он еще раз отметил, что утверждения о вовлеченности Вашингтона в случившееся – это «полная чепуха». В МИД Норвегии также назвали чушью утверждения о том, что королевство замешано в подрыве «Северных потоков» в сентябре 2022 года.
Российская сторона другого ответа, кажется, и не ждала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне завил, что западные страны стараются «молчаливо свернуть» расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Песков добавил, что в мире «не так много стран», которые могли бы совершить подобные диверсии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе назвал Байдена террористом.
«Если [33-й президент США Гарри] Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования не будет, сказал НСН бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов.
«В Вашингтоне это полностью отрицают, мол, ложь и прочее. Это не информация из официальных источников, но сам факт, как быстро и ожесточенно в Вашингтоне стали отрицать эти выводы, наталкивает на серьезные размышления. Это расследование может быть использовано в качестве одного из материала дела, но любое расследование – это политическое решение. Надо понимать, кто вообще уполномочен такое расследование вести. Беспристрастно, я думаю, никто не сможет. Не думаю, что это даст какой-то импульс для официальных расследований», - объяснил он.
Со своей стороны, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН заявил, что Россия должна проводить собственное уголовное расследование терактов на «Северных потоках», виновные должны быть найдены и наказаны.
«У нас есть суверенное законодательство, которое, в частности, позволяет расследовать события, произошедшие вне государственной границы России с участием граждан или подданных иностранных государств. Это предусмотрено статьей 12 УК РФ. Налицо все признаки теракта, диверсии и много чего еще, России причинен моральный и материальный ущерб», - сказал он.
Замглавы МИД России Александр Грушко пообещал, что Москва добьется допуска к расследованию и будет применять все имеющиеся инструменты, чтобы мировая общественность узнала правду об инциденте.
При этом депутат Султан Хамзаев предложил пригласить в Госдуму американского журналиста Сеймура Херша для обсуждения его статьи о терактах на «Северном потоке». Но автор статьи, поблагодарив за приглашение, сказал, что не занимается политикой.
Еще одним непосредственным участником произошедшего стала Германия, для которой «Северный поток» представлял наибольшее значение с точки зрения потребителя газа. После опубликованного расследования глава совета ФРГ по Конституции и суверенитету Ральф Нимайер предположил, что власти Германии могли знать о причастности Норвегии и США к терактам на «Северных потоках», однако предпочитали скрывать это.
Эту версию подтвердил бывший советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар, который в беседе с НСН сказал, что в Европе подозревают о причастности США к подрыву «Северных потоков», но не хотят ссориться с американцами.
«Всех интересует эта правда. Я думаю, что все и останется на уровне заявлений, никто не хочет с американцами ссориться. Все подозревают, что следы ведут к американцам, возможно, разведка знает, но никто не хочет с ними связываться. В конечном итоге, в Германии будут говорить, что Россия взрывает инфраструктуру Украины, значит, американцы встали на сторону Украины, будут говорить, что не так уж этот поток и нужен», - отметил Рар.
Собеседник НСН напомнил, что в Германии недавно заявили о непричастности России к подрывам газопроводов, но виновных так и не назвали. Так, 4 февраля немецкий генпрокурор Питер Франк сообщил, что у Германии нет доказательств причастности России к диверсии.
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