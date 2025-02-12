Захарова: ВСУ атаковали колонну с экспертами МАГАТЭ
Плановая ротация экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС), ранее перенесённая с 5 на 12 февраля, вновь не состоялась. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ ария Захарова.
По её словам, украинцы отказались пропустить следующих на станцию экспертов, направлявшихся к месту встречи с российскими военными. В итоге ожидавшая сменщиков российская группа обеспечения ротации была отозвана.
«При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам беспилотников и миномётному обстрелу», - указала Захарова.
Она добавила, что параллельно ВСУ совершили очередную попытку нападения на ЗАЭС.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал противоречащими принципам безопасности и неприемлемыми угрозы в адрес работников ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru