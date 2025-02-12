Захарова: ВСУ атаковали колонну с экспертами МАГАТЭ

По её словам, украинцы отказались пропустить следующих на станцию экспертов, направлявшихся к месту встречи с российскими военными. В итоге ожидавшая сменщиков российская группа обеспечения ротации была отозвана.

«При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам беспилотников и миномётному обстрелу», - указала Захарова.

Она добавила, что параллельно ВСУ совершили очередную попытку нападения на ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал противоречащими принципам безопасности и неприемлемыми угрозы в адрес работников ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

