Захарова: ВСУ атаковали колонну с экспертами МАГАТЭ

Плановая ротация экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС), ранее перенесённая с 5 на 12 февраля, вновь не состоялась. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ ария Захарова.

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По её словам, украинцы отказались пропустить следующих на станцию экспертов, направлявшихся к месту встречи с российскими военными. В итоге ожидавшая сменщиков российская группа обеспечения ротации была отозвана.

«При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам беспилотников и миномётному обстрелу», - указала Захарова.

Она добавила, что параллельно ВСУ совершили очередную попытку нападения на ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал противоречащими принципам безопасности и неприемлемыми угрозы в адрес работников ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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