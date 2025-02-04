Глава МАГАТЭ подтвердил, что намерен приехать в Россию

«Да. Действительно, я буду в Москве на этой неделе», — приводит агентство цитату Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ посетил Украину, чтобы лично оценить ситуацию на Киевской подстанции.

СМИ сообщали, что Гросси в начале февраля 2025 года планирует посетить Россию. Уточнялось, что в ходе визита он намерен встретиться с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым по теме Запорожской атомной электростанции (АЭС), передает «Радиоточка НСН».

