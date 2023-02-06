Захарова: дневные землетрясения в Турции ощущались и в Ираке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что дневное землятресение в Турции ощущалось и в Ираке.

Толчки после землетрясения в Турции ощущались на Северном Кавказе

«Дневное землятресение в Багдаде вывело из равновесия тяжёлые люстры в административных зданиях», - написала она, опубликовав видео раскачивающихся люстр.

Ранее вропейско-Средиземноморский сейсмологический центр заявил, что днём 6 февраля центральной части Турции были зафикисрованы два новых подземных толчка, магнитудой 7,7 и 6,0, соответственно, сообщает НСН.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИракТурцияЗемлетрясениеМария Захарова
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