Толчки после землетрясения в Турции ощущались на Северном Кавказе
Толчки низкого энергетического класса зафиксировали в Северной и Южной Осетии, Грузии и Чечне после землетрясения в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН.
Специалисты отмечают, что «на территории России после землетрясения активизировалась обстановка», но толчки были неощутимы для людей.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. Подземные толчки ощущались также в Ливане и Ираке.
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН предупредил, что в турецкой провинции Кахраманмараш в ближайшие две недели произойдет еще не одно землетрясение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Толчки после землетрясения в Турции ощущались на Северном Кавказе
- Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали в центральной части Турции
- Николай Дроздов сообщил, что его выпишут из больницы 7 февраля
- Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ
- Британская группа Uriah Heep отказалась выступать в Екатеринбурге
- Подоляк выступил против временного перемирия на Украине
- Песков не стал комментировать слова Беннета про разговор с Путиным по Украине
- Лавров: Запад сорвал Минские соглашения для вооружения Украины против России
- Премьер Польши допустил превращение украинского кризиса в третью мировую войну
- Хуснуллин призвал сократить машиноместа в новостройках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru