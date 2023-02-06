Толчки после землетрясения в Турции ощущались на Северном Кавказе

Толчки низкого энергетического класса зафиксировали в Северной и Южной Осетии, Грузии и Чечне после землетрясения в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Специалисты отмечают, что «на территории России после землетрясения активизировалась обстановка», но толчки были неощутимы для людей.