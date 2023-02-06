Толчки после землетрясения в Турции ощущались на Северном Кавказе

Толчки низкого энергетического класса зафиксировали в Северной и Южной Осетии, Грузии и Чечне после землетрясения в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Специалисты отмечают, что «на территории России после землетрясения активизировалась обстановка», но толчки были неощутимы для людей.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. Подземные толчки ощущались также в Ливане и Ираке.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН предупредил, что в турецкой провинции Кахраманмараш в ближайшие две недели произойдет еще не одно землетрясение.

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ФОТО: РИА Новости / Ольга Смольская
ТЕГИ:ЗемлетрясениеОсетияГрузияТурция
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