Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали в центральной части Турции

Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали в центральной части Турции.

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Фото: twitter.com/aa_russian
ТЕГИ:ПроисшествияЗемлетрясениеТурция
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