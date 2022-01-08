Загорелся российский самолет в Китае

Экс-председателя комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова задержали по подозрению в госизмене Четыре человека погибли из-за пожара в частном пансионате в Кемеровской области Университет Джонса Хопкинса: в мире заразились коронавирусом 303 195 631 человек Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима во второй игре полуфинального матча Кубка АТР со счётом 6:4, 6:0