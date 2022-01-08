Загорелся российский самолет в Китае

Самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся китайском аэропорту. Об этом информирует Telegram-канал AviaNews.

МЧС: на борту разбившегося Ан-12 было девять человек

Сообщается, что возгорание российского самолета Ту-204 произошло в аэропорту Ханчжоу. Известно, что воздушное судно находилось на земле, отмечает Газета.ru.

Более подробной информации не сообщается

Ранее был найден бортовой самописец на месте крушения грузового Ан-12 под Иркутском, информирует Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета. Там отметили, что в разработке находятся несколько версий ЧП.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КитайСамолетПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры