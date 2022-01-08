Загорелся российский самолет в Китае
Самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся китайском аэропорту. Об этом информирует Telegram-канал AviaNews.
Сообщается, что возгорание российского самолета Ту-204 произошло в аэропорту Ханчжоу. Известно, что воздушное судно находилось на земле, отмечает Газета.ru.
Более подробной информации не сообщается
Ранее был найден бортовой самописец на месте крушения грузового Ан-12 под Иркутском, информирует Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета. Там отметили, что в разработке находятся несколько версий ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru