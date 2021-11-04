МЧС: на борту разбившегося Ан-12 было девять человек

На борту упавшего самолета Ан-12 было девять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя главка МЧС по Иркутской области Андрея Рябоволова.

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Он сослался на полученные данные от представителя авиакомпании «Гродно», которой принадлежал рухнувший лайнер. Речь идет о пяти членах экипажа и четырех человек, сопровождающих груз.

В настоящее время обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек.

Как сообщалось ранее, бортовой самописец найден на месте крушения грузового Ан-12 под Иркутском. По предварительным данным, найденный черный ящик довольно значительно поврежден при пожаре.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Иркутской области
ТЕГИ:Иркутская ОбластьКрушение Самолета
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