МЧС: на борту разбившегося Ан-12 было девять человек

Он сослался на полученные данные от представителя авиакомпании «Гродно», которой принадлежал рухнувший лайнер. Речь идет о пяти членах экипажа и четырех человек, сопровождающих груз.

В настоящее время обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек.

Как сообщалось ранее, бортовой самописец найден на месте крушения грузового Ан-12 под Иркутском. По предварительным данным, найденный черный ящик довольно значительно поврежден при пожаре.

