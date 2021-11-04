МЧС: на борту разбившегося Ан-12 было девять человек
На борту упавшего самолета Ан-12 было девять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя главка МЧС по Иркутской области Андрея Рябоволова.
Он сослался на полученные данные от представителя авиакомпании «Гродно», которой принадлежал рухнувший лайнер. Речь идет о пяти членах экипажа и четырех человек, сопровождающих груз.
В настоящее время обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек.
Как сообщалось ранее, бортовой самописец найден на месте крушения грузового Ан-12 под Иркутском. По предварительным данным, найденный черный ящик довольно значительно поврежден при пожаре.
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