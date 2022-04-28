Загорелась крыша торгового центра в городе Ишим Тюменской области
В городе Ишим Тюменской области загорелась крыша торгово-выставочного центра «Гагаринский», сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение городской администрации.
Как отмечается, в настоящее время силы МЧС ведут борьбу с возгоранием, информации о пострадавших нет.
«Горит крыша здания по периметру. Дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, Водоканала. Причины пожара выясняются», - сообщает администрация города в соцсети «ВКонтакте».
Торговый центр в Ишиме занимает здание бывшей обувной фабрики, всего на его территории размером 3290 квадратных метров расположено 89 магазинов, их посещают каждый день приблизительно 1200 человек.
Ранее сообщалось, что число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери выросло до 20 человек.
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