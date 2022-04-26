Пожар в ТЦ «Шелковый путь» в Подмосковье локализован

Пожар в торговом центре «Шелковый путь» в Московской области локализован на площади 400 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.



Ранее сообщалось, что сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют из-за пожара. В здании наблюдалось задымление.

Информации о пострадавших нет. Выясняются причины возгорания.