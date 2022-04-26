Пожар в ТЦ «Шелковый путь» в Подмосковье локализован
26 апреля 202200:52
Пожар в торговом центре «Шелковый путь» в Московской области локализован на площади 400 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют из-за пожара. В здании наблюдалось задымление.
Информации о пострадавших нет. Выясняются причины возгорания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru