Число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери выросло до 20 человек

Число жертв пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России в Твери выросло уже до 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В ходе поисковых работ обнаружены останки еще одного человека.

Продолжаются поиски еще троих работников НИИ, которые при возникновении пожара в четверг, 21 апреля находились в здании, и считаются пропавшими. Разбор завалов до сих пор не завершен. Накануне число погибших выросло до 19.

Возгорание началось с одного из кабинетов оборонного института. Огонь охватил площадь не менее 2,5 тысяч квадратных метров. В тушении принимали участие около 250 человек личного состава МЧС, более 60 единиц техники, вертолет Ми-8. Полностью пожар удалось ликвидировать утром в пятницу, 22 апреля.

