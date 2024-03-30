Загорелась кровля МГТУ имени Баумана

Загорелась кровля здания МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пожарные спасли 24 человека из горящего общежития в центре Казани

«На кровле одного из корпусов МГТУ имени Баумана происходит пожар, идет густой серый дым», - цитирует агентство собеседника.

По его данным, началась эвакуация из корпуса вуза.

Пожарные прибыли и начали разведку, передает агентство.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в здании физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, пишет РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МосквавузыПроисшествиеПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры