Загорелась кровля МГТУ имени Баумана
30 марта 202412:12
Загорелась кровля здания МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На кровле одного из корпусов МГТУ имени Баумана происходит пожар, идет густой серый дым», - цитирует агентство собеседника.
По его данным, началась эвакуация из корпуса вуза.
Пожарные прибыли и начали разведку, передает агентство.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание в здании физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, пишет РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru