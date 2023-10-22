В здании физфака МГУ ликвидировали возгорание

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:10. Возгорание произошло в одном из помещений на четвертом этаже.

Пожарные справились с огнем в 13:36. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее на Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

