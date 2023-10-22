В здании физфака МГУ ликвидировали возгорание

Пожарные ликвидировали возгорание в здании физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, пишет РИА Новости.

Несколько пациентов частной клиники на юге Москвы пострадали при пожаре

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:10. Возгорание произошло в одном из помещений на четвертом этаже.

Пожарные справились с огнем в 13:36. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее на Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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