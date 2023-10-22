В здании физфака МГУ ликвидировали возгорание
22 октября 202314:27
Пожарные ликвидировали возгорание в здании физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, пишет РИА Новости.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:10. Возгорание произошло в одном из помещений на четвертом этаже.
Пожарные справились с огнем в 13:36. Сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее на Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Через КПП «Рафах» проехала колонна с гуманитарной помощью для Газы
- Россия открывает двери. Стать гражданином РФ становится проще
- «Сочи» разгромил «Урал» и прервал девятиматчевую серию поражений в РПЛ
- Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 4 самолета и 30 дронов ВСУ
- В здании физфака МГУ ликвидировали возгорание
- Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 4,6 тысячи
- Дружба в политике? Путин и Шрёдер поддерживают друг друга и сотрудничество России и ФРГ
- На Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус
- Фигуристка Туктамышева объявила о приостановке карьеры
- Минобороны ФРГ заявило о нехватке 5 млрд евро на помощь Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru