Пожарные спасли 24 человека из горящего общежития в центре Казани
В общежитии №4 Казанского федерального университета (КФУ) произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Татарстану.
Из здания самостоятельно эвакуировались почти 600 студентов. Пожарные спасли с пятого этажа 12 человек, еще 12 студентов эвакуировали с третьего этажа по трехколенным лестницам.
Пожар произошел на третьем этаже. В 20:13 открытое горение ликвидировано на площади 27 квадратных метров.
4 октября при пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб мужчина 1968 года рождения . Огонь распространился на площади 18 квадратных метров, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru