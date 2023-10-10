Пожарные спасли 24 человека из горящего общежития в центре Казани

Из здания самостоятельно эвакуировались почти 600 студентов. Пожарные спасли с пятого этажа 12 человек, еще 12 студентов эвакуировали с третьего этажа по трехколенным лестницам.

Пожар произошел на третьем этаже. В 20:13 открытое горение ликвидировано на площади 27 квадратных метров.

4 октября при пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб мужчина 1968 года рождения . Огонь распространился на площади 18 квадратных метров, отмечает «Радиоточка НСН».

