Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе корпус учебно-тренировочного центра ЗАЭС

Украинские войска попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Гросси заявил о невозможности установить виновных в атаках на ЗАЭС

«Попытка удара дронами-камикадзе по корпусу "Г" Учебно-тренировочного центра ЗАЭС», — написал общественник в своем Telegram-канале.

Рогов пообещал предоставить подробную информацию позднее.

На минувшей неделе украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон города Энергодар, в котором находится ЗАЭС, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиЗапорожьеАЭС

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