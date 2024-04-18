Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе корпус учебно-тренировочного центра ЗАЭС
18 апреля 202412:32
Украинские войска попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Попытка удара дронами-камикадзе по корпусу "Г" Учебно-тренировочного центра ЗАЭС», — написал общественник в своем Telegram-канале.
Рогов пообещал предоставить подробную информацию позднее.
На минувшей неделе украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон города Энергодар, в котором находится ЗАЭС, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru