Задымление на юге Москвы объяснили лесными пожарами в Рязанской области
На юге Москвы жители ощутили запах гари. Прибывшие на место специалисты зафиксировали легкое задымление, причиной которого стали лесные пожары в Рязанской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
В столичном главке МЧС РФ подтвердили, что в Москве нет возгораний, которые могут послужить причиной неприятного запаха в городе.
«По результатам проведенных экспресс-анализов проб воздуха, превышений ПДК не зафиксировано», - отметили в МЧС.
В ведомстве также подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле главного управления МЧС России по столице.
Ранее руководитель противопожарного отдела Гринпис в России Гергий Куксин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в прошлом году были увеличены расходы на борьбу с лесными пожарами, но сумма остается в 10 раз меньше, чем требуется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru