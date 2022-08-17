Задымление на юге Москвы объяснили лесными пожарами в Рязанской области

На юге Москвы жители ощутили запах гари. Прибывшие на место специалисты зафиксировали легкое задымление, причиной которого стали лесные пожары в Рязанской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.

В столичном главке МЧС РФ подтвердили, что в Москве нет возгораний, которые могут послужить причиной неприятного запаха в городе.

«По результатам проведенных экспресс-анализов проб воздуха, превышений ПДК не зафиксировано», - отметили в МЧС.

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В ведомстве также подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле главного управления МЧС России по столице.

Ранее руководитель противопожарного отдела Гринпис в России Гергий Куксин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в прошлом году были увеличены расходы на борьбу с лесными пожарами, но сумма остается в 10 раз меньше, чем требуется.

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Фото: 24.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Лесные ПожарыМоскваЗадымлениеМЧС РФ
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