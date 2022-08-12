«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности в очередной раз объявлен в столичном регионе из-за жаркой погоды. Он будет действовать с полудня субботы, 13 августа до полудня понедельника, 15 августа. Предупреждение распространил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в дневные часы столбики термометров могут показать 30...32°С. Жара пришла в центральную Россию из Европы, где отмечались аномально высокие температуры.

«Конца и края не видно»: Москву накроет жара, но не «европейская»

Из-за жаркой погоды в лесах Московской области увеличивается опасность лесных пожаров. Во избежание возгораний в МЧС призвали соблюдать особый противопожарный режим.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья усилит меры пожарной безопасности. На участках с высокими рисками пожаров будет рассредоточена техника. За нарушение правил пожарной безопасности виновные могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погодная ОпасностьПогодаЖара
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