«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности в очередной раз объявлен в столичном регионе из-за жаркой погоды. Он будет действовать с полудня субботы, 13 августа до полудня понедельника, 15 августа. Предупреждение распространил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в дневные часы столбики термометров могут показать 30...32°С. Жара пришла в центральную Россию из Европы, где отмечались аномально высокие температуры.