«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
«Оранжевый» уровень погодной опасности в очередной раз объявлен в столичном регионе из-за жаркой погоды. Он будет действовать с полудня субботы, 13 августа до полудня понедельника, 15 августа. Предупреждение распространил Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, в дневные часы столбики термометров могут показать 30...32°С. Жара пришла в центральную Россию из Европы, где отмечались аномально высокие температуры.
Из-за жаркой погоды в лесах Московской области увеличивается опасность лесных пожаров. Во избежание возгораний в МЧС призвали соблюдать особый противопожарный режим.
Комитет лесного хозяйства Подмосковья усилит меры пожарной безопасности. На участках с высокими рисками пожаров будет рассредоточена техника. За нарушение правил пожарной безопасности виновные могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей.
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