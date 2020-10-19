Генпрокуратура утвердила обвинение экс-полицейским, задержавшим Голунова
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-полицейских, которые задержали Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста.
30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО. По мнению следствия экс-полицейские Феофанов, Коновалов, Уметбаев и Сергалиев под руководством Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и фальсификации доказательств.
Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист неоднократно заявлял, что обнаруженные у него запрещенные вещества были подброшены. Через некоторое время уголовное преследование Голунова было прекращено.
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