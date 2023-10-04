Задержаны подозреваемые в хищении миллиарда рублей у Агентства по страхованию вкладов
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудниками полиции были задержаны пятеро подозреваемых в хищении почти млрд рублей у госкопорации «Агентства по страхованию вкладов».
По её словам, это бывший акционер и первый заместитель председателя правления коммерческого банка, а также бывшие управляющие филиалами в Москве и Санкт-Петербурге.
Она уточнила, что с 2013 по 2020 год подозреваемые выводили деньги вкладчиков и клиентов. С этой целью они выдавали подконтрольным физическим лицам необеспеченные кредиты.
«Таким образом, России в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» был причинен ущерб в размере свыше 940 млн рублей», - указала Волк.
Как уточнили в пресс-службе МВД, трое задержанных были отправлены в СИЗО, двое - под домашний арест.
Ранее Таганский суд Москвы признал бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко виновным в хищении активов Инвестбанка на 1,4 млрд рублей и приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru