Задержаны подозреваемые в хищении миллиарда рублей у Агентства по страхованию вкладов

По её словам, это бывший акционер и первый заместитель председателя правления коммерческого банка, а также бывшие управляющие филиалами в Москве и Санкт-Петербурге.

Она уточнила, что с 2013 по 2020 год подозреваемые выводили деньги вкладчиков и клиентов. С этой целью они выдавали подконтрольным физическим лицам необеспеченные кредиты.

«Таким образом, России в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» был причинен ущерб в размере свыше 940 млн рублей», - указала Волк.

Как уточнили в пресс-службе МВД, трое задержанных были отправлены в СИЗО, двое - под домашний арест.

Ранее Таганский суд Москвы признал бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко виновным в хищении активов Инвестбанка на 1,4 млрд рублей и приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».