Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках над регионом.

В подмосковном Пушкино работает ПВО

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Всего за день мэр сообщал об отражении атаки 16 беспилотников.

Ранее обломки беспилотника упали на территорию детского сада в подмосковном Домодедово, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МоскваВСУБеспилотникиПВО

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