Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА
21 мая 202519:01
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках над регионом.
По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Всего за день мэр сообщал об отражении атаки 16 беспилотников.
Ранее обломки беспилотника упали на территорию детского сада в подмосковном Домодедово, напоминают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru