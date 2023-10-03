В Подмосковье неизвестные похитили 24 тонны чая стоимостью 5 млн рублей
Неизвестные похитили 24 тонны индийского чая стоимостью более 5 млн рублей при перевозке из Новороссийска в Подольск, один из участников мошеннической схемы задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления информации и общественных связей управления МВД по Московской области Татьяну Петрову.
Заявление о хищении подал руководитель одной из коммерческих организаций, сообщив, что обратился к грузоперевозчику для транспортировки товара из Новороссийска в Подольск.
«Во время следования водителю автомобиля позвонил неизвестный и, представившись нанимателем, сообщил, что груз необходимо доставить в Дзержинский. В указанном месте находился мужчина, который контролировал процесс погрузки товара в другой автомобиль», — рассказала Петрова.
Известно, что далее машина с похищенным товаром направилась в Екатеринбург. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Полицейским удалось установить личность присутствовавшего при погрузке товара мужчины, позже его задержали в Одинцовском городском округе. По словам задержанного, знакомый предложил ему заработать, проконтролировав процесс погрузки товара и расплатившись с грузчиками и водителями. Мужчина получил за это 200 тысяч рублей.
Полиция устанавливает участников мошеннической схемы и местонахождение украденного чая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru