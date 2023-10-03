В Подмосковье неизвестные похитили 24 тонны чая стоимостью 5 млн рублей

Заявление о хищении подал руководитель одной из коммерческих организаций, сообщив, что обратился к грузоперевозчику для транспортировки товара из Новороссийска в Подольск.

«Во время следования водителю автомобиля позвонил неизвестный и, представившись нанимателем, сообщил, что груз необходимо доставить в Дзержинский. В указанном месте находился мужчина, который контролировал процесс погрузки товара в другой автомобиль», — рассказала Петрова.

Известно, что далее машина с похищенным товаром направилась в Екатеринбург. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Полицейским удалось установить личность присутствовавшего при погрузке товара мужчины, позже его задержали в Одинцовском городском округе. По словам задержанного, знакомый предложил ему заработать, проконтролировав процесс погрузки товара и расплатившись с грузчиками и водителями. Мужчина получил за это 200 тысяч рублей.

Полиция устанавливает участников мошеннической схемы и местонахождение украденного чая.

