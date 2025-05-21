Россиянам объяснили, что определяет продолжительность жизни

Продолжительность жизни человека за последние 200 лет увеличилась в среднем в два раза. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков.

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По его словам, гены влияют на продолжительность жизни только на 25%, что было подтверждено множественными исследованиями, подтверждающими то, что мнение «наследовании» долголетия во многом ошибочно.

«Наши гены — словно клавиши, но каждый может сыграть свою мелодию», — отметил эксперт.

Болков добавил, что на продолжительность жизни ещё на 25% влияют социальные и финансовые условия в раннем детстве, а оставшиеся 50% зависят от образа жизни в зрелом и пожилом возрасте.

Ранее главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачевазаявила, что долгожители часто придерживаются сбалансированного питания и практикуют интервальное голодание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Вяткин//РИА Новости
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