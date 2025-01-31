Задержаны еще трое посредников в передаче взятки от экс-главы «Фонбета»

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Московской области задержали еще трое посредников в передаче взятки от бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Задержанными оказались бывший сотрудник полиции, адвокат и начальник отделения ОЭБиПК УВД по Центральному административному округу Москвы.

Следствие обвиняет их в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

СК назвал сумму взятки в деле экс-гендиректора «Фонбета» Анохина

Бывшего вице-президента Российского футбольного союза, а ныне гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали в Москве на этой неделе. Следствие утверждает, что Анохин пытался передать взятку начальнику ОЭБиПК, чтобы избежать передачи отчета Управления экономической безопасности МВД (УЭБиПК) в СКР, связанного с хищением средств на его предыдущем месте работы.

Для этого он через цепочку посредников передал начальнику отдела 10 миллинов рублей. В дальнейшем средства должны были передать неустановленным лицам из УЭБиПК.

Экс-руководителя «Фонбет» отправили в СИЗО по делу о взятке.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Уголовное ДелоВзятка

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