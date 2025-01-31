Задержаны еще трое посредников в передаче взятки от экс-главы «Фонбета»

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Московской области задержали еще трое посредников в передаче взятки от бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Задержанными оказались бывший сотрудник полиции, адвокат и начальник отделения ОЭБиПК УВД по Центральному административному округу Москвы.

Следствие обвиняет их в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).