Экс-руководителя «Фонбет» отправили в СИЗО по делу о взятке

Бывшего руководителя букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО. Как сообщает РБК, соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

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По версии следствия, обвиняемый пытался не допустить передачи в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, свидетельствовавших о хищении на его предыдущем месте работы. Размер взятки составил 60 млн рублей.

Кроме Анохина по данному делу были задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист.

Ранее начальник военного госпиталя Владимир Карпов, осужденный за взятку от военнослужащего, уехал в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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