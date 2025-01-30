Экс-руководителя «Фонбет» отправили в СИЗО по делу о взятке

По версии следствия, обвиняемый пытался не допустить передачи в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, свидетельствовавших о хищении на его предыдущем месте работы. Размер взятки составил 60 млн рублей.

Кроме Анохина по данному делу были задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист.

Ранее начальник военного госпиталя Владимир Карпов, осужденный за взятку от военнослужащего, уехал в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

