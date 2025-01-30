Экс-руководителя «Фонбет» отправили в СИЗО по делу о взятке
Бывшего руководителя букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО. Как сообщает РБК, соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.
По версии следствия, обвиняемый пытался не допустить передачи в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, свидетельствовавших о хищении на его предыдущем месте работы. Размер взятки составил 60 млн рублей.
Кроме Анохина по данному делу были задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист.
Ранее начальник военного госпиталя Владимир Карпов, осужденный за взятку от военнослужащего, уехал в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru